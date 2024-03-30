انت الأن تتابع خبر الاحتلال يوافق على إطلاق سراح أسرى مقابل جثتي جنديين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن محرري صفقة شاليط مقابل إفراج حركة حماس عن جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

ويشمل الاقتراح الذي تم تمريره إلى حركة حماس، إطلاق سراح السجناء الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة شاليط مقابل الافراج عن جثتي الجنديين.

ووفقا لثلاثة مصادر مشاركة في المفاوضات، فقد تم إرسال الاقتراح إلى حماس، لكنها لم ترد بعد، ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح على الطاولة مرة أخرى كجزء من المفاوضات التي ستستأنف في القاهرة في الأيام المقبلة.

وتحتفظ حماس بجثتي الرقيب أورون شاؤول والملازم هدار غولدن، اللذين قتلا في غزة خلال حرب 2014.