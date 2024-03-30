انت الأن تتابع خبر الشرطة الألمانية تعتدي على مسلمة وتقمع متظاهرين مؤيدين لفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قمعت الشرطة الألمانية متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين.

كما قامت الشرطة بالاعتداء على مسلمة، حيث احاط عدد من ضباط الشرطة سيدة ترتدي الحجاب، واسقطوها على الأرض، وهي تصرخ وتقول: "ما هذا؟ ماذا تفعلون؟".

واحتجزت الشرطة المرأة المحجبة رغم أنها لا تشكل أي تهديد، وردد المتظاهرون في المحطة شعارات مؤيدة لفلسطين.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، واحتجزت الشرطة بعض المتظاهرين باستخدام أساليب قاسية.