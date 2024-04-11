انت الأن تتابع خبر تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في الآونة الأخيرة، وفي ثاني أيام عيد الفطر المبارك هاجم مستوطنون بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأضرموا النار في مركبة ومنزل، ما تسبب في إحراقهما.

وتصدى أهالي البلدة لهجوم المستوطنين واعتداءاتهم، حيث اعتدى المستوطنون على أحد الشبان ما أدى إلى إصابته بكسور في اليد.

أمّا في رام الله، هاجم مستوطنون قرية المغير شمال شرق رام الله، وأحرقوا مركبة لفلسطيني، وتصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين على قرية المغير، وأجبروهم على مغادرة المكان.

وتواصلت انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مارسالماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 4070 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس خلال مارس الماضي، استشهد خلالها (39) فلسطينيا، وأصيب (151) آخرين بـ (197) عملية إطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق ارتكاب المستوطنين (133) اعتداءً، فيما بلغت عدد الأنشطة الاستيطانية (18) نشاطا استيطانيا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.