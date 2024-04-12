انت الأن تتابع خبر بايدن: أقول لإيران لا تفعلوا ذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، إن رسالته إلى إيران، التي هددت بالقيام بعمل عسكري ضد (إسرائيل)، هي "لا تفعلوا ذلك".

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل. سندعم إسرائيل. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل، ولن تنجح إيران".

وتترقب دولة الاحتلال بقلق هجومًا من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق في مطلع أبريل