انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: الجيش الإسرائيليّ يستعد لاجتياح رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع "والا الإخباريّ" العبري عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، الثلاثاء، إنّ "الجيش رفع خلال الساعات الماضية من جاهزيته لشن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة".

وقال مسؤولون للموقع إنّ "العملية ستشمل كذلك مناطق في وسط قطاع غزة وتحديدًا المخيمات"، وأشار المسؤولون إلى أنّ "انسحاب الجيش من مناطق في خان يونس جنوب القطاع وكذلك مناطق أخرى في الشمال كان يهدف لتنظيم الصفوف من أجل العملية البرية في رفح".

وتثير العملية انتقادات وقلقًا دوليًا في ظل تكدس نحو مليوني نازح في تلك المدينة من أصل 2.3 مليون نسمة هم إجمالي سكان قطاع غزة.

ونقل الموقع الإخباري نفسه عن المسؤولين قولهم إنّه "يجري الآن تحديد القيادة الميدانية للعملية ومن هم القادة العسكريون الذين سيوجدون على رأس القوات في رفح"، وأضاف الموقع: "جرت الموافقة على الإطار العملياتي الرئيسي من قبل هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالات، وعُرضت الخطة على مجلس الحرب".

