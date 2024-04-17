انت الأن تتابع خبر ظهور السحابة الخضراء يثير الرعب في الإمارات .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل في الإمارات، وصفحات أخبارية مخصصة للطقس، مقاطع فيديو يظهر فيها "السحابة الخضراء"، ما تسبب بعاصفة رعدية وصواعق شديدة.

والسحابة الخضراء هي ظاهرة نادرة تحدث في السماء، وتتشكل عندما يتم تواجد جزيئات معينة في الغلاف الجوي تعكس الأشعة الشمسية بطريقة معينة، ما يعطيها لونًا أخضر غامقًا أو أزرق.

وأعرب الكثير من رواد مواقع التواصل عن قلقهم وخوفهم من ظهور السحابة التي قد تسبب المزيد من العواصف والفيضانات في شوارع دبي وبعض المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.

ويأتي ذلك بالوقت الذي تشهد فيه الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق.

وفي سياق متصل، أعلنت طيران الإمارات تعليق عملية إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً يوم 17 أبريل حتى منتصف الليل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق.

وقالت إنه يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة لإعادة الحجز.

وتابعت الناقلة في بيان: «ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت. ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات».

وقالت: «نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه. تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.»