انت الأن تتابع خبر صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام وسائل الإعلام، حطام صاروخ باليستي، عُثر عليه طافيا في البحر الميت، صباح الأحد.

وقال انه تم اعتراض هذا الصاروخ فوق "إسرائيل" في الهجوم الذي شنته إيران مساء السبت الماضي.

وكان للصاروخ رأس حربي يقدر بـ500 كيلوغرام، وتمثل البقايا 70% فقط من الصاروخ بأكمله، حيث تم تدمير الرأس الحربي وأجزاء أخرى أثناء الاعتراض.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هغاري، وهو يعرض بقايا الصاروخ: "كانت إيران تعلم أنه عندما كانت تطلق أكثر من 110 صواريخ باليستية، إلى جانب صواريخ كروز والصواريخ والطائرات بدون طيار، فإن إطلاق 110 صواريخ باليستية هو أمر غير مقبول، وهو تصعيد خطير".

وشدد على "أننا سنرد بالطريقة التي سنختارها في الوقت الذي سنختاره. ليس لدينا فقط القدرات الدفاعية التي تم إثباتها ليلة السبت، بل لدينا قدرات هجومية. سنعرف ماذا نفعل ومتى نفعل وكيف نفعل".

وفي منشور عبر منصة "إكس" أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتر ليرنر إلى أن صور قسم الصواريخ العائمة في البحر الميت قد تمت مشاركتها على الإنترنت بعد وقت قصير من الهجوم.

وكتب: "عندما رأيت الصور لأول مرة يوم الأحد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقدت أنها مزيفة. لا يوجد شيء مزيف في هذا الأمر أو في التهديد الذي يشكله".