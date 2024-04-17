انت الأن تتابع خبر إصابة 13 جنديا إسرائيليا بصاروخ أطلق من لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت نجمة داود الحمراء أن 13 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في عرب العرامشة بالجليل الغربي.



وذكرت نجمة داود الحمراء أن هناك 4 إصابات في حالة خطيرة، وثمانية في حالة خفيفة وواحد في حالة متوسطة.



وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن المصابين هم عناصر في الجيش.



وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي، وأصابت إحداها بشكل مباشر المركز المجتمعي في عرب العرامشة، حيث أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.



وذكرت نجمة داود الحمراء أنه تم إطلاق مروحيات عسكرية إلى مكان الحادث.

وحسب المعلومات فإن أضرارا لحقت بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بإنقاذ الجرحى.

وأعلن "حزب الله" في بيان أنه "ردا على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".