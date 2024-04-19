انت الأن تتابع خبر السفارة الأمريكية تدعو طواقمها عدم السفر خارج القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية في كيان الاحتلال منع موظفيها وأسرهم من السفر خارج تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.



وقالت السفارة الأمريكية في تل أبيب، إن إجراء المنع من باب الحذر في أعقاب تقارير عن شن "إسرائيل" ضربة انتقامية داخل إيران.



وتضاربت الأنباء بشأن هجوم للاحتلال الإسرائيلي على مواقع إيرانية حساسة بمسيرات فجر الجمعة، حيث نفت وكالات أنباء وقوع أي هجوم، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أمريكية وأخرى في تل أبيب بشن هجوم على إيران بطائرات مسيرة.



من جهتها أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه لم يسجل أي انفجار كبير ناجم عن إصابة إثر تهديد خارجي بأي موقع بمختلف أنحاء البلاد، فيما أشارت لاحقا إلى أن التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.

كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة ولم يسجل بها أي حادث.



بدورها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قالت إنه لم يقع انفجارات في تبريز والأصوات التي سمعت ناجمة عن تصدي الدفاعات لأجسام مشبوهة.