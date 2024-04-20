انت الأن تتابع خبر لليوم الثاني .. استمرار العدوان على مخيّم نور شمس شرقيّ طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم نور شمس شرقيّ طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، وأسفر العدوان عن استشهاد عدّة فلسطينيين، وإصابة آخرين وصل أربعة منهم إلى المستشفى، فيما قال شهود عيان من داخل المخيم إنّ نحوَ خمسة شبان استشهدوا وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وكانت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، قد اقتحمت مساء الخميس، مخيم نور شمس، وفرضت حصار عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم وعاثت فيها فسادًا وخرابًا، واخضعت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الضوئية، وبالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طولكرم والمنطقة.

واعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية، ولا تزال تمنع مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل جثامين الشهداء وإخلاء المصابين إلى المستشفيات.

وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية في المخيم، بانقطاع التيار الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت، الأمر الذي عزل المخيم عن محيطه، فيما تسمع بين الفينة والاخرى أصوات اشتباكات وانفجارات، في المخيم ومخيم طولكرم المجاور له.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم، السبت، الحداد على أرواح الشهداء، والإضراب التّجاريّ الشامل لجميع مناحي الحياة، تنديدًا بجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا.