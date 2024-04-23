انت الأن تتابع خبر جلسة طارئة غير عادية لجامعة الدول العربية غداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، الاربعاء 24 نيسان، بناء على طلب من دولة فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الاجتماع يأتي لبحث استمرار الجرائم الإسرائيلية على غزة وتداعيات الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث بناء على طلب فلسطين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

كما سيستمع المجلس لإحاطة من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزالتى التي التقت الأمين العام لجامعة الدول العربية أول من امس.

الجدير بالذكر ان هذه هي المرة الثانية منذ السابع من أكتوبر، تطلب فيها فلسطين، عقد جلسةٍ طارئة لمجلس جامعة الدول العربية.