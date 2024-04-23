انت الأن تتابع خبر استطلاع: خُمس سكان دولة الاحتلال فكروا بترك البلاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر "معهد الحرية والمسؤولية" في جامعة "رايخمن"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، الثلاثاء، نتائج استطلاعٍ للرأي أجراه، بين أنّ "مشاعر القوة ما زالت تسيطر على الإسرائيليين، ولكنهم لا ينامون في الليل، وليس لديهم ثقة على الإطلاق بالحكومة"، ويظهر الاستطلاع أن أن 98 في المائة من المصوتين في الوسط واليسار ليست لديهم ثقة بهذه الحكومة؛ لكن أيضاً في أوساط اليمين يدور الحديث عن نحو 66 في المائة لا يثقون بالحكومة، وأنّ نحو خُمس السكان يقولون إنهم فكروا بترك البلاد، ولدى مصوتي الوسط واليسار زادت النسبة بقليل.



أما الجيش الإسرائيلي، فرغم الإخفاق وفشل الردع والأداء، فإنه، وفق الاستطلاع، يحظى بثقة هائلة "77 في المائة بين مصوتي اليمين، و80 في المائة لدى الوسط واليسار". ويقول معدو الاستطلاع إنهم عندما سألوا المستطلعين: "هل تنامون في الليل جيداً منذ السابع من أكتوبر، أجاب 7 من كل 10 بأنهم يعانون من قلق أكبر". وأبلغ 12 في المائة من المستطلعين أنهم توجهوا للمساعدة النفسية (أي نحو مليون شخص).