انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتلَ ضابطٍ جديد خلال المعارك مع المقاومة شمال قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال في بيانٍ إنّ "الضابط الذي لقي مصرعه برتبة لواء، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وينتمي إلى فرقة غزة".



وفي آخر إحصائية رسمية، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 606 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب لليوم الـ 200 على التوالي.

وأعلنت "شعبة التأهيل" في جيش الاحتلال استقبال 7209 جرحى من الجنود، 95% منهم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عامًا، بحسب آخر البيانات الإسرائيلية الرسمية.

من جهة أخرى، بلغ عدد الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية 257، منهم 124 تمت إعادتهم بموجب صفقة التبادل، في حين لا يزال 133 إسرائيليًا في غزة، عدد منهم قتلوا بسبب القصف والغارات.