انت الأن تتابع خبر محامية تتعرّض للضرب والسحل أمام المحكمة بلبنان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الغضب في لبنان، حيث تعرضت محامية للضرب والسحل أمام المحكمة.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن المحامية المتضررة هي سوزي بو حمدان، التي تم الاعتداء عليها من طرف زوج موكلتها ووالده، أمام المحكمة الجعفرية الخميس، وسط الضاحية الجنوبية لبيروت.



ويظهر الفيديو لحظة الهجوم على بو حمدان في الشارع أمام أعين المارة، دون تدخل من الجهات الأمنية المعنية، حيث قام الأب وابنه بسحلها محاولين سحب ملف كان بحوزتها.

على إثر ذلك، تقدمت المحامية اللبنانية بشكوى ضد المعتدين، وأوضحت في تصريحات إعلامية أنه بعد انتهاء الجلسة بدأ زوج موكلتها ووالده بتهديدها، فأبلغت عنصر قوى الأمن الداخلي، لكن ذلك لم يمنع تعرضها للهجوم وسرقة ملف القضية.

من جهتها، دانت نقابة المحامين في بيروت في بيان، الاعتداء السافر بالضرب على الزميلة سوزي بو حمدان من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع، وذلك خلال ممارسة الزميلة لرسالتها السامية وهي مرتدية لثوب المحاماة.

وأوضح البيان أن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري تحرك فورا، وكلف مفوضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الحادث مع السلطات القضائية والأمنية المختصة.