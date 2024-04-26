انت الأن تتابع خبر هيئة فلسطينية تكشف عدد المفقودين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بدير البلح وسط قطاع غزة، ان عدد المختطفين قسرا من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة بلغ نحو ألفين.

وقال ان المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات بشأن التحقيق في المقابر الجماعية، بعد ان فشل في فرض القانون تجاه انتهاكات قوات الاحتلال، وهو مطالب بالتحرك لإنفاذ القانون الدولي والعدالة.

وأكدت الهيئة ان هناك أطفال قضوا بسبب سوء التغذية ونقص الدواء.

من ناحية ثانية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتأتي الغارة بعيد قصف مماثل استهدف مبنى تابعا للصليب الأحمر الدولي يؤوي نازحين بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.