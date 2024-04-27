انت الأن تتابع خبر مصادر: أغلبية حكومة نتنياهو تؤيد بنود المقترح المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث الإسرائيلية، السّبت، إنّ الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة، اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت الهيئة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أنّ: "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه".

وقالت الهيئة إنّ نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ لكن مسؤولاً قال للهيئة: "التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل"، وحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو.

وقالت الهيئة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر تقديم زيارته لدولة الاحتلال إلى يوم الثلاثاء، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.