4 مجازر ونحو 32 شهيدًا بغزة خلال الـ24 ساعة

انت الأن تتابع خبر4 مجازر ونحو 32 شهيدًا بغزة خلال الـ24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، السبت، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيًا و69 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وأُصيب 8 آخرون بجراح معظمهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلاً عن شهود عيان في القطاع، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على منطقة الجرادات شرق معبر رفح، ما أسفر عن إصابة عدد من الجرحى ونقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، وأصيب 30 آخرين في وقت مبكر السبت جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الجد في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة)، بحسب مصدر طبي.

وأشارت المصادر الطبية إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34388، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.