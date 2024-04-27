انت الأن تتابع خبر صحة غزّة: جميع سكان القطاع يشربون من مياه غير آمنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في القطاع في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما ينذر بحدوث كارثة صحية، وناشدت الوزارة في بيان صحفي السبت، المؤسسات المعنية و الأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل.

وأكدت الوزارة أن جميع سكان القطاع يشربون من مياهٍ غير آمنة نتيجة عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد لمعالجتها، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت أن الاحتلال لا يسمح بإدخال مادة "الكلور" للتعقيم أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب.