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أحمد جودة - القاهرة -



أكد سالم حنيش، محلل أداء منتخب مصر للشباب أنه على الزمالك استغلال عدم تواجد عمر العرجون، نجم نهضة بركان المغربي في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سالم حنيش: هذه نقاط قوة نهضة بركان.. وعلى الزمالك استغلال هذا الأمر



وقال سالم حنيش في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العنصر الذهني والحضور البدني شيء لا غنى عنه في أي لاعب، إذ يتم تقييمه من الناحية البدنية والفنية وأيضًا الذهنية".

وأضاف: "الكرة المصرية أثبتت أنه عندما يتم إقامة مباراة الدور النهائي على ملعبه تكون الأمور أبسط، ونهضة بركان فريق قوي وتصدر مجموعته في كأس الكونفدرالية".



وتابع: "نقاط قوة نهضة بركان هي رأس حربة اسمه باول باسيني، ولاعب آخر اسمه يوسف زرغودي، وهو لاعب جيد، وحصل على كأس الكونفدرالية مرتين مع الفريق، وهو هداف الفريق في هذا الموسم".



وأكمل: "عمر العرجون لاعب مميز في فريق نهضة بركان لكنه لن يشارك في مباراة الزمالك للإيقاف، وعلى الأبيض استغلال هذا الأمر جيدًا، خصوصًا أن الفريق لن يشارك معه شيكابالا وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي وعدد من اللاعبين الآخرين".



وواصل: "رأس مال فريق نهضة بركان هو الكرات العرضية والكرات الثابتة، وهذا ما يتميز به جميع فرق شمال إفريقيا، خصوصًا أن معظم الأهداف التي يستقبلها الزمالك من كرات مماثلة".



وأتم سالم حنيش تصريحاته قائلًا: "على الزمالك ألا يستقبل أي هدف في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، واستغلال إمكانيات أحمد زيزو، صاحب الأرقام الرائعة، الذي ساهم في تسجيل 7 أهداف هذا الموسم في الكونفدرالية".

