الرياضة

شبانة: تقرير مراقب مباراة بيراميدز والأهلي اتهم الشيبي باستفزاز لاعبي الأحمر طوال اللقاء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: تقرير مراقب مباراة بيراميدز والأهلي اتهم الشيبي باستفزاز لاعبي الأحمر طوال اللقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقرير مراقب وبيراميدز، في واقعة حسين الشحات ضد محمد الشيبي، والتي أصبحت قضية منظورة في المحاكطم حاليا.

شبانة: تقرير مراقب مباراة بيراميدز والأهلي اتهم الشيبي باستفزاز لاعبي الأحمر طوال اللقاء

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تقرير المباراة جاء فيه حدوث واقعة اشتباك الشحات والشيبي، نتيجة لاستفزازات لاعب بيراميدز للاعبي الأهلي طوال المباراة".

وأضاف: "التقرير أدان بشكل واضح لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وأنه قام باستفزاز لاعبي الأهلي، والأزمة مع حسين الشحات جاءت نتيجة لما قام به طوال اللقاء".
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا