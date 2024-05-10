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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقرير مراقب الأهلي وبيراميدز، في واقعة حسين الشحات ضد محمد الشيبي، والتي أصبحت قضية منظورة في المحاكطم حاليا.

شبانة: تقرير مراقب مباراة بيراميدز والأهلي اتهم الشيبي باستفزاز لاعبي الأحمر طوال اللقاء

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تقرير المباراة جاء فيه حدوث واقعة اشتباك الشحات والشيبي، نتيجة لاستفزازات لاعب بيراميدز للاعبي الأهلي طوال المباراة".

وأضاف: "التقرير أدان بشكل واضح لاعب بيراميدز محمد الشيبي، وأنه قام باستفزاز لاعبي الأهلي، والأزمة مع حسين الشحات جاءت نتيجة لما قام به طوال اللقاء".

