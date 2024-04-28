انت الأن تتابع خبر منال سلامة: مسلسل صيد العقارب أرهقني نفسيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت النجمة منال سلامة، أنها عانت من الاكتئاب وكانت تبكي طوال الوقت بسبب دورها في مسلسل "صيد العقارب".



وأوضحت خلال حلولها ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة" أن "الدور كان نفسياً قاسي، وكنت بروح كل يوم مكتئبة بعد التصوير لأنه كله حزن وكآبة، وكنت أبكي فجأة لوحدي أبقى بصلي وأبكي وأنا مش فاهمة ليه، أكون قاعدة بقرأ قرآن خصوصا إننا كنا بنصور في رمضان ألاقيني منهارة وافتكر ذكريات في حياتي زي موت أبويا وأولادي وهما بعاد عني، وأنا مش فاهمة ليه".



وتابعت: "الدور أرهقني جداً نفسياً، لحد ما خلص المسلسل واتعرض ابتديت أدرك إن دا كان السبب" .