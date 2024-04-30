انت الأن تتابع خبر بايدن يتهم حماس بإعاقة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، حركة حماس، انها تقف عائقا امام وقف اطلاق النار في غزة.

وقال بايدن: "أصبحت حماس الآن العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة المدنيين في غزة" على حد قوله.

وأضاف أنه أجرى أمس اتصالا مع الرئيس المصري وأمير قطر لمناقشة التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن مع وقف إطلاق النار.

وقال "سنعمل مع مصر وقطر لضمان التنفيذ الكامل لشروط الصفقة وبذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن".