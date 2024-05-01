انت الأن تتابع خبر وزيرة اسرائيلية تفضل موت المحتجزين بغزة على إنهاء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزيرة إسرائيلية متطرفة، انها تفضل موت المحتجزين في غزة، على وقف العدوان على القطاع وانهاء الحرب.

وفي التفاصيل، رفضت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال، المتطرفة أوريت ستروك، فكرة تضحية الحكومة بكل ما لديها من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزًا، معتبرة أن حكومة تفعل ذلك لا تستحق البقاء.

وتعتبر ستروك جزءًا من حزب الصهيونية الدينية المتطرف، الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وسبق لستروك أن أثارت الجدل بادعائها عدم وجود شعب فلسطيني، وعدم وجود حق للفلسطينيين في إنشاء دولة لهم.

وترى ستروك أن رفض قيام دولة فلسطينية ليس مرتبطًا فقط بعدم جدارة الفلسطينيين وعدم وجود حق تاريخي لديهم، ولكن أيضًا لأنها تمثل تهديدًا لإسرائيل والسلام العالمي.