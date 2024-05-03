مقتل 48 شخصًا جراء الأمطار في الصين

انت الأن تتابع خبر مقتل 48 شخصًا جراء الأمطار في الصينوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسميّة، أنّه قتل 48 شخصًا على الأقل جنوب الصين عندما انهار جزء من طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في إقليم قوانغدونغ.

وذكرت الوكالة في ختام مؤتمر صحافي نظمته مدينة ميتشو في قوانغدونغ الخميس "تسبب انهيار الطريق السريع في مقتل 48 شخصًا"، وكانت حصيلة سابقة أوردتها الوكالة فجرًا أشارت إلى وقوع 36 قتيلًا و30 جريحًا.

وهطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصناعية، مما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية، وشهدت الأيام الأخيرة أمطارًا غزيرة أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام قبل موسم الرياح الموسمية.