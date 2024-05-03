انت الأن تتابع خبر الحوثيون:انتقلنا للمرحلة الرابعة وسنستهدف السفن في البحر الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من تصعيد الجماعة في عملياتها التي تستهدف السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكد سريع في بيان صحفي،

الجمعة، أن الجماعة ستستهدف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة إلى الأراضي المحتلة الذي يفرضه الحوثيون في البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأخرى التي تصلها الجماعة.

وتوعد بفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة إذا شن العدو الإسرائيلي عملية عدوانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتاليا نصّ البيان: