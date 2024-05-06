انت الأن تتابع خبر هذا ما تنوي الجماعات المتطرفة فعله داخل الأقصى 14 أيار المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالا للممارسات العنصرية والاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون والجماعات المتطرفة، أعلنت جماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية، نيتها رفع نحو 500 علم للاحتلال داخل المسجد الأقصى في ما يسمى بـ"يوم الاستقلال" 14 مايو المقبل، ردا على معركة طوفان الأقصى.

ونظمت جماعات المستوطنين، حملة توقيعات للسماح لها برفع العلم داخل المسجد الأقصى، كما وتخطط لوضع لافتة ضخمة في تل أبيب تدعو لرفع العلم في الأقصى.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية لمواصلة الحشد والرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحامات المستوطنين الواسعة في أيام ما يسمى "عيد الفصح" العبري الأسبوع الماضي الذين تجاوز عددهم الآلاف.

وشددت الدعوات على أهمية المحافظة على التواجد الدائم في الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء عليه وفرض وقائع تهويدية جديدة.