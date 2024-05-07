انت الأن تتابع خبر دولة الاحتلال ترفض الصفقة .. والمتظاهرون يفترشون شوارع تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قناة 12 العبرية، إنّ مئات المتظاهرين يتظاهرون في عدّة أماكن في دولة الاحتلال، وخاصّة في "شارع بيغن" بتل أبيب للمطالبة بتوقيع صفقة التبادل، حيث افترشوا الطريق.

وضمّت المظاهرات عددًا من أهالي الأسرى لدى حركة حماس، وجاءت عشيّة إعلان الحركة موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النّار، والذي قوبل برفض إسرائيليّ.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ: إنّ "قرر الكابينيت الحربي بالإجماع أن تواصل إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز فرص إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

كما أُعلن أنّه تم بدء العملية العسكرية على رفح، وأنه سيتم إرسال وفدٍ للتفاوض رغم أنّ مطالب حماس "بعيدة المنال"، على حد تعبير البيان.