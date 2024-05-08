بيانات من سرايا القدس والقسام

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رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح.

وقالت كتائب القسام بوقت سابق الاربعاء، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات "العدو الإسرائيلي" المتوغلة شرق مدينة رفح.

هذا ووقعت اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في حي السلام شرقي المدينة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا تصميمه على اجتياح رفح بذريعة القضاء على كتائب حماس في المنطقة، وذلك على الرغم من التحذيرات الأميركية والدولية من العواقب الإنسانية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.