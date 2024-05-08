انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعادت الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن معبر كرم أبو سالم، فتح المعبر الذي يربط بين "إسرائيل" وقطاع غزة، الأربعاء.

وتم توجيه شاحنات مساعدات من مصر تخضع بالفعل للتفتيش عند المعبر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم الأحد، بعد هجوم قربه أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى، قالت الثلاثاء، إن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، رفح وكرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، أدى فعليا إلى حجب المساعدات الخارجية عن القطاع.