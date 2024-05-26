انت الأن تتابع خبر خلاف إسرائيلي حول مطلب إنهاء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتقد المنظومة الأمنية الاسرائيلية أنه من الممكن التعامل مع طلب حركة حماس وقف إطلاق النار ضمن صفقة التبادل المحتملة، غير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال -قبيل انعقاد اجتماع مجلس الحرب- إن بنيامين نتنياهو لن يوافق على إنهاء الحرب، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأعطى نتنياهو تفويضا واسعا لفريق التفاوض مرات عديدة، لكن "رئيس حركة حماس يحيى السنوار أصر على المطالبة بإنهاء الحرب"، وفق وصفه.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن التسريبات عن المفاوضين تؤدي "لتصلب موقف حماس وإضرار العائلات وتأخير إعادة الأسرى".

من جانبه، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي: قواتنا تواصل العمل ضد الإرهاب بشكل دقيق في رفح، وقوات الجيش تواصل القتال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وزعم ان حماس ترفض الإفراج عن المختطفين ولهذا لن نتوقف عن القتال حتى استعادتهم، ونواصل العمل عبر كل الطرق لإعادة 125 مخطوفا محتجزا في غزة، وحماس تقوم بإطلاق الصواريخ من المناطق التي نقترب منها.