انت الأن تتابع خبر الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن ومدمرتين .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم قوات جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، يحيى سريع، الإثنين، تبني استهداف ثلاث سفن ومدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأوضح سريع، في بيان، أنّ القوات التابعة للجماعة نفذت ثلاث عمليات مشتركة على 3 سفن في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وذكر أنه تم استهداف سفينتي (لاريجو ديسترت) الأمريكية و(إم إس سي ميكلا) الإسرائيلية في المحيط الهندي، واستهداف سفينة (مينرفا ليسا) في البحر الأحمر "لانتهاكها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف أن قواتهم نفذت عمليتين نوعيتين على مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وقال إن "عمليات القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير حققت أهدافها بنجاح".

وأكد أنهم "مستمرون في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".