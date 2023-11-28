أخبار اليمن : الاحتلال يفرج عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات

الاحتلال يفرج عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عن 30 طفلاً و3 أسيرات فلسطينيات ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.
ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى مركز رام الله الترويحي، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.
والأسيرات الثلاث المفرج عنهن هن: نفوذ جاد عارف حماد من القدس المحتلة، وياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان من جنين، وعطاف يوسف محمد جرادات من جنين.
واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة مركز رام الله الترويحي، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.
وبإطلاق سراح هذه الدفعة تكون حركة حماس قد أفرجت عن 69 محتجزاً لديها في قطاع غزة، وإسرائيل أفرجت عن 150 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال خلال الأيام الأربعة للهدنة.
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