أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 28 نوفمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بحق المدنيين الأبرياء ودمر الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في عدد من المحافظات.

ففي 28 نوفمبر 2015، استشهد 12 مواطناً وأصيب 13 آخرين ودمرت الممتلكات جراء عدد من الغارات شنها طيران العدوان على مديرية موزع بمحافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على محيط مدارس العمري بمنطقة ذوباب ومديرية مقبنة والراهدة بالمحافظة ومنطقة الشريجة في محافظة لحج.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة، أحدثت دماراً في منزل مواطن، وسلسلة غارات على الخط العام الرابط بين مديريتي قطابر ومنبه أسفرت عن دمار كبير في الخط العام ومزارع المواطنين.

الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقة بني شبيب بمديرية حبيش في محافظة إب أدت إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في قصف صاروخي سعودي استهدف منازلهم في مديرية شدا بمحافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل مزارع المواطنين والطرق العامة في عدة مناطق بمديرية الظاهر الحدودية.

في حين شن الطيران 19 غارة على مندبة وسوق مندبة والثعبان وطخية بمديرية باقم الحدودية أحدثت دماراً كبيراً في ممتلكات المواطنين، وغارة على مديرية الظاهر، وغارة على القمع بمديرية كتاف، وغارة على المجازة بقطاع عسير.

واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة اللبة في مديرية المصلوب، وغارة على منطقة مزوية بمديرية المتون في محافظة الجوف، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين في المتون خلف أضراراً كبيرة.

وفي 28 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان غارة على مديرية حيران وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة مسورة وغارتين على منطقة الحول بمديرية نهم في محافظة صنعاء.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة المليل، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر، في حين تعرضت مناطق آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه ومنطقة الغور ومناطق أخرى بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع ومنازل وممتلكات المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بغارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، وشن غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وغارة على مديرية القريشية في محافظة البيضاء، وغارة على وادي جارة في جيزان و خمس غارات على موقع الشرفة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، قصف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون منازل وممتلكات المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين بمديرية الحالي محافظة الحديدة، فيما شن الطيران غارتين استهدفتا منزل أحد المواطنين في قرية السيالية بمنطقة كيلو16 مديرية الدريهمي وسبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حيس.

وفي محافظة صعدة، شن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، فيما شن الطيران غارة على منطقة القد بمديرية رازح.

وفي 28 نوفمبر 2019، استهدف المرتزقة بـ 21 قذيفة هاون وبـ 18 قذيفة مدفعية منطقة الجاح الأعلى، وبأكثر من خمس قذائف هاون منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت امرأة جراء قصف مدفعي سعودي على منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على ضواحي مدينة صعدة.

وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية مدغل، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وغارة على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، وثلاث غارات على الجبل الأسود والمجمع الحكومي بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

وفي 28 نوفمبر 2021، أصيب عشرة طلاب في غارات شنتها طائرة بدون طيار تابعة للعدوان على مدرسة زيد الشرجي في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء غارة للطيران المعادي على محطة الشرجي بالمنطقة ذاتها.

استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي، وشن ست غارات على مديريتي صرواح والجوبة بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 639 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.