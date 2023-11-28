أخبار اليمن : الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياً

الاحتلال يفرج عن 30 أسيراً فلسطينياًأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 30 أسيراً فلسطينياً هم 15 طفلاً و15 امرأة ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل بين حماس والاحتلال.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن المعتقلين المقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في مدينة رام الله، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة في سجون الاحتلال.

ومع نهاية اليوم الرابع للهدنة، الاثنين، أفرجت "إسرائيل" عن 150 أسيراً من الأطفال والنساء في سجونها جُلهم من الضفة الغربية والقدس، مقابل إفراج المقاومة عن 50 مُحتجزاً إسرائيلياً.

واتفق الجانبان على أن يتم خلال اليومين الإضافيين من الهدنة الإفراج عن 60 امرأة وطفلاً من سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن 20 محتجزاً إسرائيلياً.