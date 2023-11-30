أخبار اليمن : شوروية المؤتمر وحلفاؤه تهنئ الشعب اليمني بعيد الاستقلال وتجدد تضامنها مع فلسطين

شوروية المؤتمر وحلفاؤه تهنئ الشعب اليمني بعيد الاستقلال وتجدد تضامنها مع فلسطينرأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، إجتماعاً للهئية الشوروية للمؤتمر وحلفاؤه بحضور الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد عبدالوهاب الشريف، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، خُصص الإجتماع لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

وقد تحدث في اللقاء الأمين العام للمؤتمر مُشيدا بالإنضباط التنظيمي للهيئة الشوروية والتزامها بنصوص النظام الداخلي في عقد الإجتماعات التنظيمية بشكل دوري.

واستعرض غازي احمد علي المستجدات على الساحة الوطنية في ما يخص إستمرار الهدنة والجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء العدوان وتحقيق السلام في اليمن.

وجددالأمين العام تهاني المؤتمر الشعبي العام لأبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد 56 للإستقلال وذكرى توقيع إتفاقية الوحدة اليمنية 30 نوفمبر 1989 والتي تم تحقيقها في 22 مايو 1990.

من جانبه إستعرض الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد الشريف نتائج اللقاءات التي تمت مع الإخوة أنصار الله وما تمخضت عنه من تفاهمات تسعى إلى الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلد في إطار تجسيد الشراكة الوطنية.

من جانبه تحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية رئيس الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع عن اللقاءات التي تمت مع القوى والاحزاب السياسية في الأونة الأخيرة، حيث أكد أن المؤتمر كان وسيظل يدعو للمصالحة الوطنية، وتجسيد الشراكة بين مختلف القوى الفاعلة على الساحة وبما يحافظ على الوحدة الوطنية ويساهم في تعزيز الأمن والإستقرار مشيراً في الوقت ذاته إلى ما بذلته الهيئة الشوروية خلال العام الجاري من جهود على المستوى الوطني والتنظيمي.

هذا وقد هنأ الإجتماع الأخ صادق أمين أبو رأس رئيس المؤتمر، بمناسبة العيد 56 للإستقلال 30 نوفمبر ومن خلاله إلى كافة أبناء شعبنا اليمني بهذه المناسبة التي كانت وستظل محطة تأريخية استطاع اليمنيون فيها إنهاء أطول إستعمار جثم على جنوب الوطن وانتصروا لحريتهم وكرامتهم وطردوا المستعمر البريطاني حيث انتهت امبراطوريته التي لا تغيب عنها الشمس على يد اليمنيين.

وشدد الإجتماع على أهمية أن يستحضر اليمنيون تضحيات المناضلين الذين حققوا الإستقلال من أجل مواجهة العزاة والمحتلين الجدد الذين ينتهكون سيادة اليمن وأستقلاله ويسعون لتمزيق وحدته الوطنية.

وعبر المجتمعون عن ثقتهم في قدرة اليمنيين على مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الوحدة الوطنية من قبل القوى المعادية لليمن سواء كانت إقليمية أو دولية وتكرار الإنجاز الذي حققوه في 30 من نوفمبر 1989 وال 22 من مايو 1990.

كما حيا الإجتماع أبناء الشعب الفلسطيني مجدد إدانة واستنكار المؤتمر لمجازر الإبادة الجماعية للتي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الفلسطينين وخصوصا في قطاع غزة بمشاركة ودعم من القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الإمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

ومؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هذا وكان الإجتماع قد استعرض محضر إجتماعه السابق واقره كما استمع من مقرر الهيئة نبيل الحمادي إلى تقرير شامل عن أداء الهيئة الشوروية للعام 2023 الذي تضمن شرحاً مفصلاً عن أداء الهيئة على المستويين الوطني والتنظيمي وأقره.