أخبار اليمن : مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاستقلالرفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول العيد الـ56 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر 1967م.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الاكرم

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ56 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، وطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن بعد نضالات قدمها ابناء شعبنا ونجحوا من خلالها في الحاق الهزيمة بالامبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس وهو الامر الذي يجعلنا اليوم نجدد ثقتنا بأن أصحاب الأرض والحق دائما في موقع قوة ويستطيعون بإيمانهم وعزائمهم أن يلحقوا الهزيمة باي محتلين مهما كانت قوتهم وهذا ما سيكون ضد الغزاة الذين ينتهكون سيادة واستقلال بلادنا اليوم .

واذا اكرر لكم التهنئة نسال الله ان يديم عليكم دوام الصحة والعافية وللمؤتمر المزيد من النجاح تحت قيادتكم.

اخوكم – الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام

