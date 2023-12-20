أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل المغاربي

الأمين العام المساعد يواسي آل المغاربيبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- الاستاذ / صالح مهدي محمد المغاربي، امين عزلة المغارب مديرية وصاب السافل، محافظة ذمار، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأمين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد كواحد من أوائل العاملين في الحقل التعليمي والتربوي، والمساهمين في التنمية، منوها كذلك الى ما تحلي به الفقيد من تقدير واحترام وحضور سياسي واجتماعي لافت في الأوساط الاجتماعية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد الدكتور / حسان صالح مهدي المغاربي والدكتور/عثمان صالح مهدي المغاربي، وافراد اسرته وطلابه، وابناء مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

