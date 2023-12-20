أخبار اليمن : ألعاب نارية تضيء سماء صنعاء فرحاً بكأس غرب آسيا

ألعاب نارية تضيء سماء صنعاء فرحاً بكأس غرب آسيا
أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء والمحافظات ابتهاجاً بفوز منتخب اليمن للناشئين على نظيره السعودي مساء اليوم وتتويجه بطلاً لكأس غرب آسيا.
وكان الأحمر الصغير أحرز هدف التقدم في الشوط الأول قبل أن يعدل المنتخب السعودي النتيجة بهدف التعادل في نهاية الشوط الثاني، ليحتكم المنتخبان لضربات الترجيح التي انتهت لصالح نجوم اليمن بنتيجة 3-2، ليتوج بلقب النسخة العاشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وخرج الآلاف في شوارع العاصمة صنعاء حاملين الأعلام اليمنية ومرددين الاهازيج ومؤدين للرقصات الشعبية فرحاً وابتهاجاً بهذا الانتصار الرياضي الهام.
وكرر أبطال اليمن الانجاز ذاته على حساب السعودية خلال البطولة التي احتضنتها مدينة الدمام في ديسمبر 2021م.
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