أخبار اليمن : قيادات مؤتمرية تستقبل جثمان فقيد الوطن عذبان بمطار صنعاء

قيادات مؤتمرية تستقبل جثمان فقيد الوطن عذبان بمطار صنعاءوصل عصر اليوم إلى مطار صنعاء الدولي جثمان فقيد الوطن رجل الأعمال الحاج محمد مبارك عذبان، رئيس مجموعة شركات عذبان التجارية والاستثمارية.

كان في استقبال الجثمان بمطار صنعاء الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، وعضو اللجنة العامة وزير التعليم العالي حسين حازب، وعدد من أقارب ومحبي الفقيد.

وأشاد المستقبلون بأدوار الفقيد في دعم التنمية والاقتصاد الوطني طيلة عقود طويلة، وعدوا رحيله خسارة كبيرة على منطقته بصفة خاصة واليمن بشكل عام، بوصفه واحداً من كبار رجال الأعمال والاقتصاد.

كما اشاد المستقبلون بما تحلى به الفقيد الراحل من مبادئ وقيم نبيلة وحب للخير، معبرين عن تعازيهم الحارة لأقارب وأسرة الفقيد.

هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الشيخ عبدالله بمنطقة حدة بعد الصلاة عليه غداً عقب صلاة الجمعة في جامع التوحيد بالعاصمة صنعاء.