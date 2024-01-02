أخبار اليمن : استقبال حاشد لمنتخب الناشئين "بطل غرب آسيا"

استقبال حاشد لمنتخب الناشئين "بطل غرب آسيا"استقبل نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم بعثة المنتخب الوطني للناشئين الفائز بالبطولة العاشرة لغرب آسيا التي أقيمت في سلطنة عمان.

وخلال الاستقبال الرسمي والشعبي الكبير للمنتخب، أوضح الجندي أن الظروف الصعبة هي التي تصنع الرجال العظماء، وهذا ما حققه اليمنيون في مختلف المجالات بما فيها الرياضة.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب وحدوا قلوب كل اليمنيين في ظل محاولات ومساعي الأعداء لتمزيق الوطن اليمني الكبير.. معبرا عن الفخر والاعتزاز بما حققه أبطال اليمن الناشئين من إنجاز رياضي بإحرازهم بطولة غرب آسيا للمرة الثانية على التوالي.

فيما أوضح القائم بأعمال محافظ تعز أن هؤلاء الشباب كانوا سفراء لبلدهم ومثلوه أفضل تمثيل.. لافتا إلى أن التاريخ سيسجل هذا الانتصار لهذا المنتخب الذي يمثل مختلف محافظات الجمهورية.