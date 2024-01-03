أخبار اليمن : المؤتمر يدين إحراق ونهب مرتزقة العدوان لمنزل الشيخ محمد منصور الشوافي

المؤتمر يدين إحراق ونهب مرتزقة العدوان لمنزل الشيخ محمد منصور الشوافيدان مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اقدام عناصر مسلحة تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته على إحراق ونهب محتويات منزل الشيخ محمد منصور الشوافي، عضو اللجنة العامة، بمدينة تعز.

واعتبر المصدر إحراق مرتزقة العدوان لمنزل عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ محمد منصور الشوافي، ونهب محتوياته، بعد فترة من الاستيلاء عليه وتحويله الى ثكنة عسكرية لميليشياتهم، جرائم جنائية مكتملة الأركان، وإنتهاكات سافرة للدستور والقوانين وحقوق الإنسان.

معتبرا كذلك هذه الجريمة إنما تأتي امتدادا لمسلسل الاستهداف الذي طال المؤتمر وقياداته وكوادره منذ أزمة العام 2011، وذلك بهدف اثنائهم عن مواقفهم الوطنية وتمسكهم بالثوابت الوطنية ورفضهم للعدوان الخارجي والاقتتال الداخلي وكافة اشكال العنف والارهاب.

وحمل المصدر مرتزقة حزب الاصلاح والسلطة الموجودة في مدينة تعز المسؤولية عما تعرض له منزل عضو اللجنة العامة محمد منصور الشوافي، وعما تتعرض له قيادات وكوادر المؤتمر هناك من انتهاكات وتعسفات ومضايقات، مؤكدا ان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها.

