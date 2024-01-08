أخبار اليمن : وصول أكثر من 97 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن

وصول أكثر من 97 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، وصول أكثر من 97 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن، خلال العام الماضي 2023.
وقالت المنظمة في تقرير حديث، إن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول (97,210) مهاجرًا أفريقياً إلى اليمن من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي.
وأوضحت المنظمة أنها رصدت وصول 1,679 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن في شهر ديسمبر 2023م، وبزيادة بنسبة 13% عن نوفمبر الماضي (1,465) مهاجرا.
وأوضح التقرير، أن المهاجرين المسجلين في ديسمبر، دخل معظمهم اليمن عبر سواحل محافظة شبوة؛ وذلك بعدد 1,569 مهاجراً.
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