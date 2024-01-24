أخبار اليمن : بربرية وغير قانونية .. برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوان

بربرية وغير قانونية .. برلمانية إيرلندية تعلّق على غارات العدوانتلقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسالة شكر وتضامن من عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندية السيدة كلير دايلي عبرت فيها عن سعادتها بما تضمنته رسالة رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

وأعربت دايلي عن تأثرها بمعرفة أن اليمن كانت الليلة الماضية مرة أخرى ضحية لأعمال عدوانية بربرية غير مبررة وغير قانونية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم مخجل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا .

كما عبرت في رسالتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطينيين ومعاناة أهل غزة، مؤكدة تضامنها مع الشعب اليمني، الذي عانى من مصاعب شاقة على مدى سنوات عديدة.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قالت عضو البرلمان الأوروبي "في الوقت الذي تخون فيه الحكومات الغربية مرة أخرى علنا القيم المشتركة للإنسانية في دعمها للإبادة الجماعية يوجد احرار يدافعون عن قيم العدالة والحرية".

وأضافت "إنه من الملهم أن نرى شعبا عانى أكثر من عقد من العدوان الإمبريالي وواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث يقف بين أبناء شعبه قويا و متحديا وملتزما بالدفاع عن حقوق شعب آخر محتاج للمساندة".

وتوجهت بأحر التحايا والتقدير لجميع ابناء الشعب اليمني معربة عن تضامنها ومساندتها للشعب اليمني، مؤكدة في رسالتها أنه بالرغم من احتجاجات قادة الدول الغربية، إلا أن الناس في جميع أنحاء أوروبا والغرب الأوسع يشتركون معهم في الاشمئزاز العميق من تصرفات إسرائيل، ويصرخون على تواطؤ حكوماتهم ، منوهة بأنها تتحدث باسمها والكثير من احرار العالم.

وأكدت مضيها في طريق الكفاح المشترك من أجل العدالة الدولية والسلام وتحرير جميع الشعوب من الاضطهاد.