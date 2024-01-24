أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الموسمي

أمين عام المؤتمر يواسي آل الموسميبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / فيصل حسن علي ناصر الموسمي، وإخوانه، وكافة آل الموسمي، بمديرية القفر محافظة إب، وذلك بوفاة المغفور له – باذن الله تعالى- شقيقه دارس حسن علي ناصر الموسمي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

