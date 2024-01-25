أخبار اليمن : جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 يناير

جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 25 ينايرفي مثل هذا اليوم 25 يناير استشهد وأصيب عدد من المواطنين في جرائم يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في عدد من المحافظات.

ففي 25 يناير 2016، استشهد رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة أمانة العاصمة القاضي يحيى ربيد وستة من أفراد أسرته وأصيب خمسة آخرين، جراء استهداف طيران العدوان لمنزله في حي النهضة بمديرية معين في الأمانة.

واستشهد مواطنان إثر خمس غارات شنها طيران العدوان على منازل المواطنين في منطقة قماعل بمديرية باقم محافظة صعدة، كما شن عدة غارات على مديرية سحار ومناطق متفرقة من مديرية منبه.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الساقية بمديرية المصلوب وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، واستهدف في محافظة صنعاء بست غارات جبل عيبان في مديرية بني مطر، وبغارتين قرية عمد بمديرية سنحان، وبغارة منطقة ضلاع بمديرية همدان ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية والأحياء السكنية.

كما شن في مديرية نهم بالمحافظة نفسها غارات على نقيل نهم وغارتين على سيارتين في منطقة بران، وثلاث غارات على منطقة الفرضة، ما أدى إلى أضرار في مراعي الأغنام، واستهدف بعدة غارات الطريق العام بمنطقة الوتدة في مديرية خولان.

طيران العدوان استهدف مزرعة في منطقة الجر بمحافظة حجة ومبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في حي ذهبان شمال العاصمة صنعاء، وشن غارة على مثلث الراهدة، وأخرى على منطقة أملح بمديرية الراهدة، كما قصف مناطق في المخعف وطريق حيسان بالأقروض بصبر في محافظة تعز.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وأصيب آخر ونفق عدد من الأغنام جراء سلسلة غارات لطيران العدوان على جسر القصبة وقرية الكراشة بمديرية بني سعد في محافظة المحويت، وأسفرت أيضاً عن تدمير الجسر وعدد من منازل المواطنين المحاذية له وانقطاع حركة السير بخط الحديدة - صنعاء.

وأصيبت امرأة جراء قصف مرتزقة العدوان لمنازل المواطنين بقرية الزبيرة في كرش بمحافظة لحج.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الروضة بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة أدت إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بست غارات مناطق يام وبران والحرشفة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين.

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة آل حجلان، وغارتين على مناطق المخدرة والنجد بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا المنازل السكنية بمناطق متفرقة في المديرية.

واستهدف المرتزقة بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة السرحات بمديرية المتون في محافظة الجوف، وشن الطيران غارة على مديرية المصلوب بالمحافظة.

طيران العدوان شن غارة على منطقة عين علي بمدينة حجة، واستهدف الطريق العام الرابط بين حجة وعمران بمنطقة شرس، كما شن غارة على منطقة مندبة وغارتين على منطقة شعير في مديرية باقم بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة طلان بمديرية حيدان.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية الصليف ومثلها على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وفي 25 يناير 2018، استشهد طفل وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزلاً في منطقة عصيفرة بمحافظة تعز، في حين شن الطيران غارتين على الأمن المركزي بمنطقة كلابة، وأربع غارات على تبة الضنين وجبل الهان ومفرق شرعب، وغارتين على منطقة الاحيوف بمديرية الوازعية، وغارتين على مدارس العمري بمديرية ذوباب.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة المواطن حسين متعب جارالله في منطقة رحوب بمديرية برط العنان في محافظة الجوف.

وشن طيران العدوان خمس غارات على وادي الربيعة وسوق صرواح والخط العام بمديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين، وست غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

طيران العدوان شن أربع غارات على منطقتي البقع والعطفين بمديرية كتاف في محافظة صعدة وغارة على الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين.

واستهدف طيران العدوان بغارة جبل الدود في جيزان، وشن غارة غرب كهبوب في محافظة لحج.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد أربعة مواطنين جراء استهداف طيران العدوان منزل أحد النازحين في قرية عماكية بمديرية مستبأ محافظة حجة، فيما شن الطيران خمس غارات على مديريتي حرض وميدي.

واستشهد مواطن وجرح آخر في غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن ثماني غارات على مناطق متفرقة بالمديرية، وغارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح، وثلاث غارات على الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على البقع، و11 غارة على باقم والجعملة.

أصيب طفل في قصف مدفعية المرتزقة منزل مواطن في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة كما قصفوا بالمدفعية مطاحن البحر الأحمر، ما أدى نشوب حريق في صوامع الغلال، ونفذوا تمشيطاً بالعيارات الثقيلة باتجاه مزارع المواطنين في قرية الشجن بمديرية الدريهمي.

وأطلق مرتزقة العدوان في المحافظة نفسها 101 قذيفة مدفعية و15 صاروخا والنيران من مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه منازل ومزارع المواطنين تركزت أغلبها باتجاه الزعفران ومحل الشيخ والكوعي والشجن والاتحاد والقمة والواحة، واستحدثوا تحصينات عند الفلة.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع غارات شرق جبل المحرام في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران، وثلاث غارات على مجازة في عسير.

وفي 25 يناير 2020، استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مناطق متفرقة من شارع الـ50 بمدينة الحديدة، كما استهدفوا بـ 12 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وبالرشاشات مناطق متفرقة شمال وشرق مديرية حيس.

واحترق عدد من منازل المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي جراء قصف المرتزقة لها بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية، كما تم استهداف مدينة الدريهمي بقذائف المدفعية.

وشن الطيران المعادي غارتين شرق مديرية المتون بمحافظة الجوف

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ 18 غارة مناطق متفرقة من مديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على الدريهمي والتحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الدريهمي وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة فضحة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء.

وفي 25 يناير 2022، استشهد وأصيب أربعة مواطنين، جراء استهداف طيران العدوان إحدى المعدات التابعة لشركة الميو للطرقات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، في حين استشهد مواطن من البدو الرُحّل ودمرت سيارته بغارتين لطيران العدوان في منطقة حام شرق مديرية المتون، كما شن غارة على مديرية خب والشعف بالمحافظة نفسها.

واستشهد مواطنان بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

كما استشهد أحد أفراد حراسة مبنى مكتب الصحة العامة والسكان وسط مدينة الحزم بمحافظة الجوف جراء استهدافه من قبل طيران العدوان ما أدى إلى تدميره ومخازن التغذية التابعة لمنظمة اليونيسف وسكن العاملين.

وأصيب المواطن عامر علي عايض الشريف، جراء غارة شنها طيران العدوان على سيارته في الخط العام بمنطقة براقش في مديرية مجزر، بمحافظة مأرب، كما استهدف بـ 15 غارة مديرية حريب، وبخمس غارات مديريتي العبدية والجوبة.

طيران العدوان شن غارة على مديرية بيحان بمحافظة شبوة، واستهدف بأربع غارات أبراج الاتصالات في منطقة الكميم بمديرية الحداء في محافظة ذمار.

وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقتي النهدين والحفا وغارة على منطقة عطان بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وغارتين على مديرية أرحب وثلاث غارات على مديرية سنحان واستهدف بغارتين شبكة الاتصالات في جبل حرورة الحصن بمديرية خولان في محافظة صنعاء.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي غارة على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات في حيس والجبلية وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.