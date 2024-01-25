أخبار اليمن : العثور على جثث 8 صيادين يمنيين في البحر

العثور على جثث 8 صيادين يمنيين في البحرأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس بأنه تم العثور على جثث ثمانية من صيادين يمنيين في احدى الجزر اليمنية النائية في البحر الأحمر.

ونقلت وسائل الإعلام عن صيادين ، تأكيدهم : أنه تم العثور على جثث الصيادين اليمنيين وهم من سكان مدينة الخوخة في جزر "ذو الحراب" النائية.. مرجحين بذات الوقت أنه تم تصفيتهم بالرصاص بعد نحو اسبوع مضى على اختفائهم في ظل ظروف غامضة.

وبحسب الصيادين ، فقد تم التعرف على هوية الضحايا من ملامحهم وبعض المقتنيات التي يرتدونها مثل الساعات، وغيرها. فيما يظهر على جثثهم آثار طلقات نارية.

وطالبوا بالتحقيق في الواقعة المروعة وعملية تصفية الصيادين الثمانية.* سبتمبرنت

