أخبار اليمن : اشتباكات عنيفة في رفح وخان يونس

اشتباكات عنيفة في رفح وخان يونسفي اليوم الـ129 من الحرب، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت جنوداً إسرائيليين قتلى وجرحى، وسط اشتباكات عنيفة في مدينتي رفح وخان يونس، في ظل محاولاتٍ صهيونية مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدّم.

فقد أعلنت كتائب القسام، أنها أجهزت على 10 من جنود الاحتلال الإسرائيلي من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أنها تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية في نفس المنطقة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

بدورها، قالت سرايا القدس، إنّ مقاتليها نصبوا كميناً محكماً لقوّة إسرائيلية في منطقة معن في خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت السرايا إلى أنّه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك في منطقة معن، أكّدوا أنهم نصبوا كمين محكماً لقوة إسرائيلية مع ساعات فجر اليوم، وأنّه فور وصول القوة لموضع الكمين، باغتوها بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح.

كذلك، استهدفت السرايا بقذائف الهاون الثقيل موقعاً للقيادة والسيطرة تابعاً لـ"جيش" الاحتلال وسط خان يونس. وأشارت إلى اشتباكات عنيفة تخوضها مع قوات الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

كتائب شهداء الأقصى من جهتها تحدّثت عن خوض مقاتليها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدّم شرقيّ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل عسكريين اثنين وإصابة 9 في معارك جنوب قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.