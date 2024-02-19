أخبار اليمن : الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب

الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحربقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.

وأضافت الوكالة عبر منصة "اكس" اليوم الإثنين، أن نصف المتواجدين في رفح لا مكان يؤويهم سوى منشآت الوكالة.

وأكدت أن 153 منشأة للوكالة في قطاع غزة تم استهدافها خلال الحرب، مشيرةً إلى أن نصف السكان ليس لديهم مكان يذهبون إليه سوى الملاجئ.

وذكرت الوكالة أن الأطفال خلال الحرب على غزة يجب أن يكونوا في مدارسها للتعلم، وليس للاحتماء من القنابل.