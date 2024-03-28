أخبار اليمن : شهيد و5 جرحى بعدوان جديد على تعز وصعدة

دوت الخليج -

شهيد و5 جرحى بعدوان جديد على تعز وصعدة

اُستشهد مواطن وأُصيب 5 آخرين، بقصف لجيش العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي تعز وصعدة. شهيد و5 جرحى بعدوان جديد على تعز وصعدةاُستشهد مواطن وأُصيب 5 آخرين، بقصف لجيش العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي تعز وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن 5 مواطنين أصيبوا بينهم طفل إصابته بليغة إثر قذيفة ألقتها طائرة مسيرة للمرتزقة في منطقة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة في تعز. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية في صعدة بالعشرات من قذائف المدفعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وتضرر عدد من المنازل.

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