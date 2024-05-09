مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة العدو الصهيوني.
وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
كما حولت شرطة العدو الصهيوني البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
يُذكر، أن مجموعات متطرفة من المستوطنين دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى في الرابع عشر من الشهر الجاري، ورفع أعلام الاحتلال داخله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.