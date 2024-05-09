مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة العدو الصهيوني.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين دخلوا عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما حولت شرطة العدو الصهيوني البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وشددت إجراءاتها العسكرية، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

يُذكر، أن مجموعات متطرفة من المستوطنين دعت إلى اقتحام كبير للمسجد الأقصى في الرابع عشر من الشهر الجاري، ورفع أعلام الاحتلال داخله.